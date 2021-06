Di Marzio: “Fiorentina, per l’attacco tra Guedes e Gonzalez spunta un esterno della Roma”

Sul proprio sito ufficiale, il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio lancia una nuova pista di mercato con protagonista la Fiorentina: “Nella sua ultima avventura in azzurro, Gattuso si è sempre affidato al 4-2-3-1. Lo stesso modulo probabilmente lo riproporrà a Firenze, e ci sarà bisogno di alcuni innesti durante la sessione estiva di calciomercato. Soprattutto nel reparto offensivo.

Il prossimo anno, infatti, Gattuso avrà bisogno di numerosi giocatori abili a giocare sulla fascia, pericolosi anche se schierati “a piede invertito”, per i quali la dirigenza viola è già al lavoro da alcune settimane. Al di là di Gonçalo Guedes (Valencia) e Nico Gonzalez (Stoccarda), l’ultimo nome in casa Fiorentina è quello di Cengiz Under. Il turco è di rientro alla Roma dopo il prestito al Leicester. Il classe 1997 è attualmente impegnato con la nazionale turca a Euro2020, nell’ultima stagione ha collezionato 19 presenze, 2 gol e 3 assist con le Foxes”.