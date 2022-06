Di Marzio: “Fiorentina sicura di aver chiuso l’operazione Mandragora. Il Torino alza la richiesta per Milinkovic-Savic, i viola pronti a virare su…”

Nel corso dell’appuntamento quotidiano col calciomercato su Sky, il giornalista Gianluca Di Marzio si focalizza sulle trattative di casa Fiorentina: “I viola hanno l’accordo con la Juventus per Mandragora. Siamo sugli 8 milioni di euro, si attende ora un possibile rilancio del Torino. Fiorentina sicura però di aver ormai chiuso l’operazione e dato a Italiano l’uomo giusto per sostituire Torreira”.

Poi ha aggiunto: “In virtù di questo inserimento sul centrocampista juventino, il Torino chiede di più per il prestito di Milinkovic-Savic. Ecco che per la dirigenza viola potrebbe tornare in auge Gollini per la porta”.