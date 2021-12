Di Marzio: “Ikoné? Ci siamo con la trattativa, c’è volontà da ogni lato. Mayoral? Ecco l’intoppo…”

L’opinionista esperto di mercato Gianluca di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni trattando varie tematiche tra le quali il mercato offensivo della Fiorentina a gennaio. Ecco le sue parole: “Ikoné? La Fiorentina lo prenderà nel mercato di gennaio, non ancora per certo ma quasi: lo pagherà 15 milioni. C’è volontà sia da parte del giocatore che della società del Lille. Negli ultimi giorni va notificato un interesse del Lipsia cui ha seguito un’accelerazione da parte della società viola nella trattativa. In sostanza, ci siamo”.

Prosegue: “Mayoral? La Fiorentina lo vuole a gennaio: l’intoppo è che lui vuole un trasferimento definitivo mentre la società un prestito. In generale, tutto dipenderà dal futuro di Vlahovic“.