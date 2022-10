Di Marzio: “Il nuovo Catania mi ricorda la Fiorentina di Commisso. Entrambe possono recitare ruoli da protagoniste”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato Radio Studio Centrale per parlare della nuova dirigenza Catania facendo un paragone con la proprietà della Fiorentina:

“La società è forte, vedo grande vicinanza da parte della proprietà. Vedo il presidente coinvolto anche da lontano, postando foto e quant’altro. Vuol dire che l‘investimento è stato fatto per passione e per cercare di creare qualcosa di solido per il futuro. Le garanzie da parte della proprietà sono serie. Assocerei il Catania alla Fiorentina perché Commisso ha qualcosa in comune con il presidente Pelligra, essendo personaggi aventi origini del Sud Italia che hanno voluto fare qualcosa per il territorio italiano portando la loro esperienza e affidabilità, il loro amore per l’Italia, la forza economica.

E prosegue: “Il Catania, così come la Fiorentina, mi sembra che abbiano le capacità per recitare ruoli da protagonisti nel nostro calcio”.