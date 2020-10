Di Marzio: “Il River ha accettato l’offerta della Fiorentina per Quarta”

Progressi nella trattativa tra Fiorentina e Martinez Quarta del River Plate. Secondo il giornalista Gianluca di Marzio, infatti: “Il River Plate ha ormai accettato l’offerta della Fiorentina per Martinez Quarta: 6 milioni fissi (pagati in 12 mesi) più 6 bonus, 5 anni di contratto al difensore”.

Un contratto lungo per un giocatore che vuole subito far bene in Italia.