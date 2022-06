Di Marzio: “Il Torino tenta l’ultima spiaggia per Mandragora, rimangono 48 ore. Salgono le quotazioni di Gollini per la Fiorentina”

Il giornalista Gianluca di Marzio ha parlato a Sky Sport, in riferimento al calciomercato e, in particolare, a Rolando Mandragora, obiettivo di mercato della Fiorentina: “Il Torino non vuole mollare il calciatore, tenterà il tutto per tutto finché ne avrà le possibilità. I granata insisteranno nel weekend, il centrocampista ad oggi è comunque molto vicino alla Fiorentina“.

Sui portieri, aggiunge: “Il Toro ha avuto ripensamenti: si cercava Gabriel, ma adesso l’obiettivo sembra essere un titolare di maggiore sicurezza. Oggi è uscito il nome di Drągowski, mentre in casa Fiorentina salgono le quotazioni di Gollini per la prossima stagione”.