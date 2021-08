Di Marzio: “In caso di partenza di Lirola, la Fiorentina tornerebbe su Zappacosta”

Per la fascia destra la Fiorentina continua a seguire Davide Zappacosta. Il terzino destro di proprietà del Chelsea ha giocato al Genoa l’ultima stagione in prestito. La società viola tornerebbe su di lui in caso di partenza di Pol Lirola, che è ancora braccato dal Marsiglia. Per lui la Fiorentina chiede 13 milioni, ma dalla Francia l’offerta arrivata si è fermata a 12. Prima la cessione dello spagnolo, poi l’assalto l’assalto Zappacosta, per regalare a Italiano il suo nuovo terzino destro. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito.