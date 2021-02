Di Marzio: “La Fiorentina ci ha provato fino all’ultimo per Deulofeu in estate, ecco perché non è arrivato”

Attraverso il suo sito “Grand Hotel Calciomercato” l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena di mercato che riguarda Gerard Deulofeu, che è stato nel mirino anche della Fiorentina prima di approdare all’Udinese questa estate. Sia Napoli che Viola infatti ci hanno provato fino all’ultimo per lui ma la condizione sia per l’una che per l’altra società per il suo arriva era la partenza di qualcuno nel suo ruolo (a sinistra). Non essendo uscito nessuno, alla fine lo spagnolo ha firmato con entusiasmo per l’Udinese.

0 0 vote Article Rating