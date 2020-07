Di Marzio: “La Fiorentina conferma Iachini per la prossima stagione, ufficialità nelle prossime ore”

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter ha scritto: “La Fiorentina conferma Iachini come allenatore per la prossima stagione”. Secondo l’esperto di mercato l’annuncio ufficiale potrebbe essere dato già nelle prossime ore con la scelta di Commisso dettata dagli ottimi risultati ottenuti dalla squadra in questo finale di stagione.

La @acffiorentina conferma #Iachini come allenatore per la prossima stagione @SkySport #calciomercato

