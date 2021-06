Di Marzio: “La Fiorentina continua a trattare per Italiano, lo Spezia ha già individuato il suo sostituto”

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione allenatore in casa Fiorentina ma non solo. Queste le sue parole: “La Fiorentina continua a trattare per Vincenzo Italiano. La domanda ora è chi prenderà lo Spezia al suo posto. Il profilo scelto sembra essere quello di Francesco Farioli, che fino a oggi ha fatto il preparatore dei portieri e il vice allenatore tra Italia e Turchia. Lo scorso anno ha cominciato la sua carriera da allenatore al Fatih Karagümrük. Ha 32 anni e potrebbe diventare l’allenatore più giovane della Serie A”.