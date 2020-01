La Fiorentina è in pole per Amrabat! Il sorpasso viola, Di Marzio: “C’è anche l’accordo con il giocatore”

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky “Calciomercato l’Originale” ha svelato l’accordo che la Fiorentina avrebbe raggiunto con Amrabat, centrocampista marocchino dell’Hellas Verona. In qualunque caso si parla di un trasferimento che avverrà a giugno, visto che il giocatore in questa stagione ha giocato anche con la maglia del Bruges e non si può muovere in questa finestra di mercato. La Fiorentina ora dovrà convincere il Verona con un’offerta che dovrà almeno pareggiare quella del Napoli (che sembrava avere il giocatore in pugno): 17-18 milioni di euro. Si parla quindi di cifre importanti, per quello che potrebbe già essere il primo acquisto per la prossima estate. Su Amrabat c’era anche l’Inter, che però nelle ultime ore sembra essersi defilata.