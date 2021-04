Di Marzio: “La Fiorentina ha inserito Gattuso al primo posto tra le opzioni per l’allenatore del prossimo anno”

Come vi avevamo anticipato una settimana fa, Gennaro Gattuso è in pole per diventare l’allenatore della Fiorentina per la stagione 2021-22 (LEGGI QUI). Lo ha confermato anche l’esperto di calciomercato e giornalista Gianluca Di Marzio che a Sky Sport ha detto: “La Fiorentina ha messo al primo posto tra le opzioni per la panchina per la prossima stagione Rino Gattuso, lo posso confermare. Credo però che, vista la professionalità della persona, Gattuso non darà la parola a nessuna squadra prima della fine dell’attuale campionato”.