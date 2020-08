Di Marzio: “La Fiorentina ha mostrato interesse per Thiago Silva. Tornerebbe volentieri al Milan ma…”

Il giornalista Gianluca di Marzio è intervenuto su Sky Sport parlando anche del futuro di Thiago Silva: “Tornerebbe volentieri al Milan. È la sua priorità ma il club ora ha altre idee. La squadra italiana che prima della Champions ha mostrato davvero interesse è la Fiorentina»

Il capitano del Paris Saint Germain, fresco di vittoria in Champions League, non sarà confermato in Francia e, per questo, potrebbe tornare in Italia.

“proprio il giocatore ha commentato: “Per il momento ho detto al mio agente di aspettare Dopo dobbiamo sederci e aspettare”