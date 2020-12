Di Marzio: “La Fiorentina non ha preconcetti su Prandelli e non lo ha preso avendo in mano un altro allenatore. Milenkovic e Pezzella? Non ho grandi segnali…”

Il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, intervenuto all’interno di CasaViola, trasmissione sulla Fiorentina in programma il mercoledì sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com, e sulla questione allenatore ha detto: “Nel calcio contano i risultati. Se Prandelli farà bene sarà riconfermato, altrimenti saranno trovati altri nomi e altre soluzioni. La società non ha dei preconcetti su di lui, non l’ha scelto sapendo di avere in mano un altro allenatore per giugno”.

Milenkovic e Pezzella restano in bilico: “Non ho grandi segnali. Non mi sembra che ci sia tutta questa volontà di rinnovare, vogliono capire anche quali sono i programmi della società. I rispettivi procuratori hanno cercato sistemazioni alternative durante l’estate. La Fiorentina comunque potrà andare benissimo avanti anche senza di loro”.