Di Marzio: “La Fiorentina punta De Rossi come allenatore del futuro”

Il tweet di Gianluca di Marzio, noto giornalista e opinionista Sky Sport, ha gettato in subbuglio tutti i tifosi della Fiorentina.

”La Fiorentina punta a Daniele De Rossi come allenatore del futuro”. Un tweet che fa discutere, perché dopo i corteggiamenti estivi secondo il giornalista di Sky sarebbe quasi tutto fatto per l’approdo per l’ex Capitano della Roma a Firenze.

Una idea strana, visto che Daniele De Rossi ancora non ha allenato alcuna squadra di calcio.