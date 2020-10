Di Marzio: “La Fiorentina voleva davvero De Rossi per la panchina. La società si è arrabbiata con me perché ho rovinato tutto facendo uscire la notizia”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato a TMW Radio della questione emersa qualche mese fa in merito a Daniele De Rossi come allenatore della Fiorentina: “Nonostante i comunicati di Commisso che dicevano il contrario, la storia di De Rossi è vera, non prendiamoci in giro. La Fiorentina aveva chiamato persino il presidente del Consiglio per avere il patentino di De Rossi, e pensare che qualcuno mi ha accusato di divulgare fake news. La società viola è ancora oggi arrabbiata con me perché ho fatto uscire la notizia troppo presto, ma d’altronde è il mio lavoro”.

0 0 vote Article Rating