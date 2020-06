Di Marzio: “La Fiorentina vuole Thiago Silva”

Dopo l’arrivo di Franck Ribery, la Fiorentina sogna in grande. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com la società viola ci starebbe provando per Thiago Silva in uscita dal Paris Saint Germain.

Sarebbe un grandissimo colpo in quanto, il giocatore si svincolerebbe dalla società parigina costringendo la Fiorentina a pagare solo l’ingaggio. I primi contatti sono già stati avviati e c’è la disponibilità di Silva a tornare in Italia. Sicuramente non resterà a Parigi, parola di Leonardo.