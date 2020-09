Sono giorni caldi per il calciomercato della Fiorentina, in particolar modo per quanto riguarda Federico Chiesa. Secondo quanto spiegato dal giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’esterno classe 97′ sarebbe vicino alla Juventus ma con ancora alcune cose da limare all’interno della trattativa: “Il club bianconero ha proposto ai viola Rugani e De Sciglio, la Fiorentina ha detto no ed ha chiesto in cambio Demiral ricevendo una risposta negativa dai bianconeri. Domani continua la trattativa”.

