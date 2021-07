Di Marzio: “La scelta su Ribery non è stata di Italiano, ma della Fiorentina. Ecco quando dovrebbe tornare Nastasic a Firenze”

A Sky Sport è intervenuto il giornalista e esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha parlato anche di Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina vuole rinnovarsi. Italiano non si è imposto sulla permanenza di Ribery. La scelta è stata della società e poi condivisa con l’allenatore. La Fiorentina vuole capire il discorso sulle uscite in difesa, Nastasic dovrebbe tornare non appena ci sarà una cessione”