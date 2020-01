Di Marzio: “Non solo Cutrone, la Fiorentina è pronta a rinforzarsi anche a centrocampo”

Sul proprio sito l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul mercato della Fiorentina. Ci sono conferme innanzitutto su Cutrone: la Fiorentina potrebbe chiudere l’operazione entro 48 ore. L’attaccante ex Milan però non sarà l’unico rinforzo di questo mercato per la squadra di Iachini. A centrocampo l’obiettivo rimane Duncan e l’operazione per portarlo a Firenze costerebbe 15 milioni di euro bonus compresi. In difesa invece la scelta di Iachini è Juan Jesus della Roma.