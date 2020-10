Di Marzio: “Oltre a Callejon alla Fiorentina potrebbe arrivare anche un altro attaccante per il dopo Chiesa, due nomi in bilico”

Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio la Fiorentina si starebbe muovendo sul mercato per cercare un attaccante. La cessione di Chiesa alla Juventus sembra ormai cosa fatta e in questo modo si sbloccherebbe l’accordo già trovato tra la società viola e Callejon. Oltre all’ex Napoli Pradè sta provando a portare in viola anche Gerard Deulofeu dal Watford. Ci sono stati contati anche per Islam Slimani del Leicester.

