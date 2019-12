Di Marzio: “Per Montella esonero ormai deciso e il primo della lista per la panchina è Iachini”

Pochi dubbi sul fatto che Vincenzo Montella verrà esonerato dalla guida della Fiorentina, resta il dubbio a questo punto su chi prenderà il suo posto. L’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito ufficiale, fa sapere che “Montella non sarà più l’allenatore della Fiorentina: la decisione è arrivata al termine della pesante sconfitta subita dai viola con la Roma nel secondo anticipo della 17^ giornata. Nella giornata di oggi la società valuterà i possibili sostituti, Iachini è la prima scelta. In queste ore ci saranno contatti e valutazioni per decidere al meglio il dopo Montella e l’ex Empoli è il primo della lista”.