Di Marzio: “Pogba alla Juventus? Il Manchester è come la Fiorentina con Chiesa, non aiuta e devi spendere”

Il giornalista Gianluca di Marzio è intervenuto su Tribal Football parlando del possibile arrivo di Pogba alla Juventus. Nel discorso ha parlato anche dell’affare tra la Fiorentina, Chiesa e i bianconeri dicendo: “Sarebbe un grande acquisto, ma non so se è fattibile con le difficoltà economiche della Juve e della Serie A. Il Manchester United non ti aiuta come la Fiorentina ha fatto con Chiesa; devi spendere tanti soldi se vuoi questo tipo di giocatori, perché in Inghilterra tutti i club vogliono soldi e subito. Non sarà una situazione facile viste le difficoltà che il nostro calcio sta affrontando“

