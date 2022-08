Di Marzio spezza il sogno della Fiorentina per Luis Alberto? Le ultime sul fantasista della Lazio

Il Siviglia oggi ha annunciato l’arrivo del centrocampista spagnolo Isco, svincolatosi dal Real Madrid. Questa mossa di mercato, secondo Gianluca Di Marzio, significa che si allontana ormai quasi definitivamente la possibilità di un passaggio di Luis Alberto dalla Lazio al Siviglia. Ma c’è di più.

Con il trasferimento di Isco al Siviglia, Luis Alberto è molto più vicino a restare alla Lazio. La trattativa per riportare il centrocampista in Spagna è sempre stata molto complicata perché non c’erano le condizioni né le possibilità da parte del club andaluso di fare un’operazione onerosa per il cartellino del giocatore. La stessa Fiorentina, interessata al n°10 biancoceleste, potrebbe quindi rimanere a bocca asciutta.

Luis Alberto sembra quindi destinato a proseguire la sua avventura alla Lazio, iniziata nell’estate del 2016, quando il club di Lotito ha investito circa 5 milioni per acquistarlo dal Liverpool.