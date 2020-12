Di Marzio: “Thiago Silva e Matic avevano detto sì alla Fiorentina, le ragioni per le quali il loro trasferimento è saltato. Firenze è in grado di attirare giocatori di livello mondiale”

Firenze e la Fiorentina continuano ad essere appetibili per i giocatori più importanti? Di ciò è convinto il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, il quale ha raccontato durante CasaViola: “So che Thiago Silva avrebbe detto sì alla Fiorentina. Nel momento in cui lui era pronto ad accettare, il club viola ha tentennato un po’. Poi ha fatto una grande parte finale di Champions e alla fine è andato al Chelsea. Però non ha mai detto “Firenze no, non la prendo mai in considerazione”. Stesso discorso possiamo farlo anche per Matic, il quale aveva detto sì al trasferimento in viola, prima di decidere di rinnovare con il Manchester United. Stiamo parlando di due giocatori di livello mondiale come Ribery. Forse il solo Milik ha detto di no, ma perché era l’ultimo giorno di mercato e si era creata una situazione particolare, non certo per la piazza o la squadra in sé”.

