Di Marzio: “Un nuovo attaccante per la Fiorentina a gennaio, anche Prandelli è consapevole che manca qualcosa. E il nome giusto ci sarebbe anche ma…”

Il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, è intervenuto durante la trasmissione CasaViola, andata in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com: “Penso che possa fare di meglio, ma quel gol di Milenkovic è forse un segnale, un segno del destino che qualcosa sta per cambiare. Iachini è stato ingiustamente maltrattato, quest’anno ha cominciato nonostante sapesse che la società ha contattato altri allenatori e tutto sommato le cose non è che siano migliorate tantissimo dopo il suo addio. Prandelli però farà il massimo per riportare la Fiorentina nelle posizioni in cui merita”.

Per quanto riguarda il prossimo mercato, si parla della possibilità che possa arrivare un nuovo attaccante: “Era una richiesta di Iachini e anche Prandelli ne è consapevole che davanti manca qualcosa. La necessità è quella di trovare un giocatore giusto. Ci sarebbe anche il nome che è quello di Milik, ma bisogna capire se ha intenzione di venire e se la società gigliata ha intenzione di fargli un contratto importante e per più anni. C’è da capire che tipo di budget vuol mettere a disposizione dei suoi dirigenti il presidente Commisso. Caicedo? Dubito che la Lazio se ne voglia privare, perché è un apriscatole per loro, fondamentale per sbloccare partite in corso. Piatek si è un po’ perso strada facendo. Può essere letale se però ha una squadra che sta molto in area di rigore e non è detto che faccia al caso della Fiorentina proprio per questo motivo. Prandelli dovrà fare il giusto identikit di un giocatore che possa stare assieme a Ribery e Callejon e che ne parli la stessa lingua”.