Di Marzio: “Per Vlahovic ci aveva provato anche il Milan. Chiesa? La Fiorentina è andata incontro alla Juventus”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato a Radio Bruno Toscana delle operazioni della Fiorentina: “Come punte la Fiorentina ha un certo Ribery che è inamovibile. È stato fatto un investimento importante su Kouamé che va valorizzato. Vlahovic era molto richiesto, ci ha fatto un pensierino anche il Milan. Chiesa? Chiaro che la trattativa vada avanti da più di un anno accordandosi con un contratto di 5 anni qualora Commisso non fosse diventato presidente della Fiorentina. I termini sono particolari: la Fiorentina è venuta molto incontro alla Juve, probabilmente ha capito che non poteva trattenerlo. Non so se gli ingredienti saranno giusti per portare la Fiorentina a lottare per l’Europa“.

