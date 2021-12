Di Napoli: “Vlahovic ha qualità straordinarie. Un suo passaggio alla Juventus? Realisticamente…”

Arturo Di Napoli, ex attaccante, tra le altre squadre, di Empoli e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic a Juventus News 24.

Ecco le sue parole: “Vlahovic? I numeri che sta esprimendo sul campo parlano chiaro: ha qualità non affatto banali, come l’avere un forte agonismo e la capacità di vedere la porta. E’ un gran lottatore e si impegna per il bene della squadra oltre a segnare. Approdo alla Juve? Difficile che avvenga a gennaio, soprattutto per i costi: la cosa più realistica è rimandare la questione all’estate“.