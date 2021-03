Di Natale: “Vlahovic è un fenomeno, potrà giocare al Real Madrid. Ecco chi mi ricorda Amrabat”

Antonio Di Natale, ex giocatore di Empoli e Udinese, ha detto la sua sul momento della Fiorentina a RTV 38.

Queste le sue parole: “Se cambi due allenatori in tre anni, significa che c’è qualcosa che non torna: i problemi partono da lontano. Vlahovic? È un fenomeno, tra un anno potrà giocare nel Barcellona o nel Real Madrid. La Fiorentina è un club importante, ma non sarà facile trattenerlo: per l’età che ha, è uno dei più forti. Senza i suoi gol, la squadra fa fatica. Ribery è un campione e la Viola non può fare a meno di uno come lui. Amrabat? È una mezzala, mi ricorda Inler: ha forza e qualità. Cambiare sempre modulo non giova né per lui né per il resto della rosa”.