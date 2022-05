Di nuovo Fiorentina e Juventus? Un’ipotesi che Commisso stavolta è deciso a scongiurare

Nonostante le invettive a mezzo stampa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sul fronte mercato il dialogo tra i viola e Juventus, che domani sera si affronteranno al Franchi, non si è mai interrotto.

Le cessioni di Chiesa e Vlahovic hanno infatti garantito circa 135 milioni di euro e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non è escluso che Agnelli possa bussare di nuovo alla porta dei gigliati quest’estate, qualora Milenkovic non rinnovasse il contratto in scadenza nel 2023.

Un’ipotesi che Commisso, magari con l’Europa in tasca, è deciso stavolta a scongiurare.