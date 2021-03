Di Palma: “Prandelli uno dei migliori in circolazione. Se a Firenze c’è un buon progetto sarebbe da confermare”

A lungo collaboratore di Prandelli anche sulla panchina della Fiorentina, Vincenzo Di Palma, preparatore dei portieri, ha parlato a tuttomercatoweb.com della situazione in casa viola: “Mi fa piacere che la Fiorentina abbia ritrovato la vittoria a Benevento, mancava solo il risultato. D’ora in avanti sono convinto che le cose andranno meglio. Cesare è molto preparato e uno dei migliori in circolazione. Ama Firenze ei suoi tifosi. Lui è un allenatore da progetto e, se a Firenze c’è, sarebbe da confermare”.