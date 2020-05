Di Palma: “Spero che Commisso faccia un programma a medio-lungo termine per poter proiettare la squadra in una posizione che merita”

L’ex preparatore dei portieri della Fiorentina Vincenzo Di Palma a TMW ha parlato della preparazione degli estremi difensori durante il lockdown ma non solo: “In casa il portiere ha potuto lavorare sulla forza. Può mancare l’aspetto aerobico che però al portiere non serve tantissimo. La tecnica non si dimentica. Commisso? Spero faccia un programma a medio-lungo termine per poter proiettare la squadra in una posizione che merita, arrivando in Europa”.

0 0 vote Article Rating