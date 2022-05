Di Palma: “Terracciano sta facendo un buon campionato, la Fiorentina non può lamentarsi. Futuro in porta? Scelta che spetta a società e allenatore”

Vincenzo Di Palma, ex preparatore dei portieri della Fiorentina e della Nazionale, ha commentato così il successo dei gigliati ottenuto contro la Roma a TMW News: “La squadra di Italiano ha reagito subito, alla luce delle quattro sconfitte subite nelle ultime uscite. Dopo i due gol la gara è stata in discesa e la vittoria è stata meritata”.

Poi su Terracciano ha aggiunto: “Sta facendo un buon campionato, nonostante l’infortunio a San Siro. Ieri ha salvato il risultato in due circostanze. Sta facendo un buon campionato, non si possono lamentare i viola. Sul futuro tra i pali della Fiorentina bisogna fare delle valutazioni che spettano alla società ma anche all’allenatore che ha bisogno di un portiere adeguato al suo gioco e bravo coi piedi, soprattutto veloce a difendere lo spazio.

Infine sulla corsa all’Europa: “I viola non possono fallire, serve fare risultato pieno. Non sarà facile ma nemmeno per le altre squadre”.