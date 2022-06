‘Di ritorno dall’inferno’, Mutu presenta così la sua autobiografia: “Ora posso guardare indietro con maturità…”

Ormai ex calciatore ma un ex calciatore rimasto nel cuore di Firenze e dei tifosi viola, Adrian Mutu si gode la sua post attività professionistica e nel frattempo ha trovato il modo per pubblicare la sua autobiografia: “Di ritorno dall’inferno”, con tutti i riferimenti agli episodi della sua carriera, tormentata in diversi momenti. Questo il suo post su Instagram:

“Perché sto scrivendo questo libro adesso? Perché ora era il momento. Ora sento di poter guardare indietro con maturità ai momenti più difficili che ho vissuto come persona e come calciatore. Volevo scrivere un libro con un messaggio forte e credo di essere riuscito a trasmettere quello che volevo: non importa quanto sei caduto in basso, l’importante è che tu abbia avuto la forza di risalire. Se le lezioni di vita che ho cercato di tradurre in questo libro saranno utili anche a un solo lettore, sarò soddisfatto”.