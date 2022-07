Di Stefano: “Più che i trofei vinti con la Primavera è importante il percorso: Aquilani ce lo dice sempre. Italiano ti sprona a stare sempre sul pezzo, vi dico com’è in allenamento”

Il classe 2003 di Camaiore Filippo Di Stefano ha parlato ai canali della società viola del suo primo ritiro con i grandi con la maglia della Fiorentina. Ecco il suo resoconto su Moena e sulla passata stagione con la Primavera:

“L’anno scorso, al di là dei risultati, è stato importante il percorso, come ci dice sempre anche mister Aquilani. Ovvio poi che i trofei fanno piacere per la società e per tutti noi. Vivere il ritiro è un’esperienza nuova che mi porterò dietro, anche per il calore dei tifosi che qui sono tantissimi. Italiano è uno che stimola tanto e fa stare sempre sul pezzo, inoltre è molto esigente: noi cerchiamo di prendere il meglio. Aquilani ci ha fatto i complimenti per essere qui in ritiro e ci ha consigliato di rubare qualcosa ai calciatori più esperti”.