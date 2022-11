Dia risponde a Bonaventura, poi il gol di Jovic su invenzione di Saponara regala alla Fiorentina la vittoria contro la Salernitana

Per non perdervi neanche un’emozione della partita aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 del computer.

FIORENTINA-SALERNITANA 2-1 (14′ Bonaventura, 54′ Dia, 80′ Jovic)

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi (77′ Terzic), Mandragora (77′ Barak), Amrabat, Ikoné, Bonaventura, Kouame (62′ Saponara), Cabral (77′ Jovic). All. Vincenzo Italiano

95′ – Tiro di Barak fuori, ma è l’ultima azione della partita! La Fiorentina batte 2-1 la Salernitana!!!

94′ – Punizione battuta malissimo, palla persa

93′ – Grande colpo di testa di Milenkovic ad allontanare un cross di Candreva, innescando il contropiede di Ikonè che conquista un prezioso calcio di punizione

92′ – Cross in mezzo della Salernitana, Terracciano lascia sfilare e poi Dia è in fuorigioco

90′ – 5 minuti di recupero

89′ – Terzic si autolancia e con grande costanza va a prendersi un calcio d’angolo

88′ – Bello spunto di Terzic che mette in mezzo un gran cross, ma nè Jovic sul primo palo nè Ikonè sul secondo riescono a mettere il pallone in porta

87′ – La Fiorentina prova a sfondare in area con Barak e Jovic, alla fine il pallone arriva a Saponara che tenta il tiro a giro ma non gli riesce

85′ – Ora la Fiorentina prova a tenere palla in avanti

83′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Bonaventura, dentro Duncan

81′ – GOL CONVALIDATO!!! Il Var rivede l’azione e decreta che Jovic era in posizione regolare! Fiorentina in vantaggio 2-1!!!

80′ – GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA! Saponara da un pallone favoloso tra le linee a Jovic che batte Sepe da due passi, ma il serbo era in fuorigioco

78′ – Bonaventura colpito all’altezza del costato, rimane a terra dolorante

77′ – Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Biraghi, Mandragora e Cabral, dentro Terzic, Barak e Jovic

76′ – Saponara entra in area e prova a giro col destro, palla fuori

74′ – Cambio nella Salernitana: fuori Mazzocchi, dentro Bradaric

73′ – Magia di Saponara che sbuca in area mette all’indietro per Ikonè, tiro rimpallato da Cabral ma che sarebbe comunque finito fuori

71′ – Punizione di Biraghi dalla sinistra, Milenkovic di testa fa finire il pallone sui piedi di Bonaventura che prova a piazzarla ma confeziona un cioccolatino per Sepe

69′ – Bellissimo filtrante di Amrabat per Dodò, che però ancora una volta mette in mezzo un pallone impreciso favorendo la chiusura di un difensore

66′ – Ci si mette anche Bonaventura, che potrebbe mandare in porta Ikonè ma sbaglia il passaggio e rallenta l’azione facendola sfumare

64′ – Altra ripartenza viola, ma Mandragora sbaglia la misura del passaggio per Cabral. Poteva mandarlo in porta molto meglio, ennesima imprecisione del centrocampista ex Torino

62′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Kouame, dentro Saponara

61′ – Un’altra occasione! Bonaventura allarga per Kouame che se la sposta sul destro e calcia a giro, ma la palla finisce lontanissima dalla porta

60′ – Dodò sfonda in area, ma al momento di concludere mette in mezzo in maniera poco convinta e nessuno trova il tap in a porta vuota. La Fiorentina sta sprecando troppo

58′ – Cambio nella Salernitana: fuori Bohinen, dentro Radovanovic

57′ – Cabral sguscia in area di rigore e va giù, troppo poco per il calcio di rigore

54′ – Pareggio della Salernitana. Uno-due troppo facile tra Dia e Piatek, poi il numero 29 spiazza Terracciano. 1-1.

51′ – Occasione per la Fiorentina! Kouame entra in area e mette in mezzo creando scompiglio, alla fine ne esce Ikonè che appoggia per Amrabat, destro piazzato dal limite dell’area con palla alta di poco

49′ – Bonaventura arriva al limite dell’area, ignora Ikonè a destra e fa partire un tiro potente che viene ribattuto

48′ – Biraghi va per il cross dalla sinistra, ma colpisce malissimo e spedisce direttamente sul fondo

46′ – Parte aggressiva la Salernitana, che guadagna un calcio d’angolo ma non impensierisce la Fiorentina

45′ – Si riparte!

45′ Doppio cambio nella Salernitana: fuori Vilhena e Bonazzoli, dentro Maggiore e Dia

SECONDO TEMPO

45′ – Finisce senza recupero il primo tempo, Fiorentina in vantaggio 1-0 con il gol di Bonaventura

43′ – Sugli sviluppi di un fallo laterale Cabral scarica per Kouame, tiro a giro di poche pretese

41′ – Milenkovic lancia lungo per Cabral, che però è in fuorigioco

38′ – Straripante Ikonè che va via sulla destra e mette all’indietro, fuori area arriva Biraghi che ci prova col sinistro e manca di un paio di metri la porta

37′ – Punizione dalla sinistra per la Fiorentina, Biraghi decide di farla girare ma l’azione non porta a nulla

34′ – Si ripete l’asse Dodò-Ikonè, ma stavolta l’attaccante viola si ritrova il pallone sul destro e non riesce a metterlo in mezzo

31′ – Altro tiro in porta della Fiorentina, Cabral riceve palla in area e prova la battuta con la punta ma Sepe è attento e blocca

29′ – Che occasione per la Fiorentina! Lancio in profondità per Ikonè che entra in area e sterza, dunque serve l’accorrente Kouame che calcia a botta sicura ma trova un super intervento in uscita di Sepe

24′ Fiorentina che continua a tenere la Salernitana nella sua metà campo, arriva al cross Biraghi dal fondo ma Sepe blocca in presa alta

23′ Si trova un bel pallone in area Mandragora e prova a calciarlo verso la porta ma Sepe riesce a bloccare

18′ Decisivo Amrabat! Su un’imbucata per Coulibaly il marocchino sembra perderlo ma poi è bravo a recuperarlo di fisico

14′ GOOOOOOLLL!!!! Ancora Bonaventura! Ottima combinazione tra il numero 5 e Ikoné che dal fondo è bravissimo a restituirgli il pallone a centro area per l’appoggio mancino in rete! 1-0!!!

13′ Ribaltamento viola: Ikoné si prende il campo e trova Kouame, appoggio a Biraghi che di prima cerca il cross mancino ma la sfera finisce a Sepe

12′ Rischia qualcosa la Fiorentina sull’avanzata di Coulibaly che poi dal limite cerca il tiro ma colpisce Piatek sulla traiettoria

9′ Cabral di testa! Stacco del brasiliano sul corner di Biraghi e pallone fuori

8′ Buona la ripartenza viola con Ikoné! Azione che si sviluppa poi a sinistra e sul cross di Biraghi non ci arrivano né Kouame, né Cabral. La mette in angolo Daniliuc

6′ Bella combinazione a sinistra tra Bonaventura e Biraghi ma sul secondo passaggio di ritorno del numero 5, il terzino si gira dalla parte sbagliata e perde il contatto visivo con il pallone

4′ Sul calcio d’angolo battuto da Biraghi, pallone allontanato dalla difesa ospite

3′ Subito Fiorentina in attacco! Bonaventura pesca Kouame, che converge verso il centro e scarica il destro, la alza in corner Sepe

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! Primo pallone giocato dalla Fiorentina

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Cabral, Ikoné. All.: Vincenzo Italiano.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Vilhena, Bohinen, L. Coulibaly, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli. All.: Davide Nicola.

Mancano pochissime ore al calcio di inizio tra Fiorentina e Salernitana, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A, nonché ultima sfida che vedrà i Viola giocare al ‘Franchi’ in questo 2022. La formazione di Italiano va a caccia della quinta vittoria consecutiva, contro una squadra che clamorosamente la sta precedendo in classifica. Arbitra l’incontro il signor La Penna, start alle 20:45. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per non perdervi neanche un’emozione della partita aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 del computer.