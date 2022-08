Diamanti: “Avrei voluto rimanere più a lungo a Firenze. La Fiorentina ha le carte in regola per consolidarsi in Europa”

L’ex trequartista della Fiorentina di origini livornesi Alino Diamanti è intervenuto a Radio Bruno per parlare della sua esperienza a Firenze e non solo. Queste le sue parole:

“Lo scorso anno la Fiorentina ha fatto la stagione che doveva fare. Italiano è un tipo molto sanguigno e fa giocare bene le sue squadre. La squadra viola ha tutte le carte in regola per ripetersi anche quest’anno, anche se non sarà facile. Spero e mi auguro che si consolidi in quella dimensione Europea nella quale è tornata. La mia avventura? Sono rimasto poco a Firenze, sia da pischello che nel 2015. Sono toscano e sono contento del legame che è rimasto con i tifosi viola. Avrei voluto rimanere di più, ma la società fece scelte diverse. Questa sarà la mia ultima stagione da calciatore, poi vedremo. Magari torno ad allenare la Viola (ride ndr)”.