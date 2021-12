Diamanti: “Non sono stupito dalla Fiorentina. Vlahovic si sta comportamento in modo esemplare”

Questo pomeriggio l’ex fantasista di Bologna e Fiorentina Alessandro Diamanti, attualmente star del Australian League, alla vigilia della sfida tra le due squadra ha rilasciato una lunga intervista a Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Non sono stupito dal rendimento della Fiorentina, i viola sono nella zona dove meritano di essere ovvero in zona europea. I viola stanno facendo un gran campionato, da quello che posso aver visto o sentito credo che il merito dell’allenatore e dei ragazzi che lo stanno seguendo. Italiano? Da fuori è difficile fare una valutazione, sicuramente è un allenatore che sta facendo vedere grande passione e etica lavorativa. Sta facendo bene, la società è contenta e i ragazzi quando ne parlano ne parlano bene. Adesso è ancora presto per parlare di Europa, prima di guardare i risultati voglio sottolineare che quest’anno si vede che c’è stata una programmazione diversa. E’ stata creata la base per un progetto che può durare negli anni. Saponara? E’ un giocatore forte, ma un ragazzo sensibile: a me non stupisce il suo rendimento, le qualità le ha sempre avute. Ha solo bisogno dell’ambiente giusto per rendere al meglio, e quest’anno a Firenze ha trovato le condizioni perfette. E’ un giocatore che mi piace. Ikone e Berardi? “La Fiorentina adesso è un ottima squadra, se poi la società decide di prendere due giocatori forti sicuramente aiuteranno la rosa a migliorare, sono valutazioni che deve fare l’allenatore col club. Il Derby di domani? “Sarebbe l’ora che Fiorentina e Bologna giocassero una partita che vale un posto in Europa, dopo gli ultimi anni che entrambe hanno stazionato nella parte bassa della classifica. Sono due club che stanno lavorando bene, spero che entrambe riescano a raccogliere i frutti a fine stagione. Vlahovic? E’ sempre difficile entrare nelle scelte altrui, ma si sta comportando da uomo: non parlo di gol, ma è uno che si batte su tutti i palloni e sta facendo il suo dovere. Ognuno nella vita fa le sue scelte, ma in campo deve dare il massimo e lui lo sta facendo: gli faccio i complimenti. I migliori ricordi in maglia viola?. “Sono stato talmente poco. Sono stato bene sia da pischello alla Fiorenza Viola che in quel poco tempo alla Fiorentina di Montella: sono periodi che mi fanno piacere ricordare”.