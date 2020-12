Dici panchina e non ti risponde nessuno. Così cambiare partita diventa quasi impossibile

Purtroppo ci sono tanti dati che stanno ad evidenziare la brutta partenza in campionato della Fiorentina. Ma ce n’è uno sul quale ci vogliamo soffermare questa volta: la squadra viola ha ricevuto un contributo pressoché nullo dai giocatori che sono entrati in campo a partita in corso.

Contributo nullo in termini di reti; sono infatti zero i gol realizzati dai subentrati. Peggio della Fiorentina ovviamente non ha fatto nessuno, ma sono ferme al palo solamente altre tre squadre di A: Parma, Crotone e Cagliari. Ne aveva segnato uno Bonaventura contro il Genoa, ma è stato annullato dopo l’intervento del Var.

Ma anche poco o scarsissimo contributo in termini di giocate. I cambi fatti da Iachini prima e Prandelli poi sono stati molto spesso peggiorativi della situazione. Prendiamo in considerazione ad esempio l’ultima giornata: qual è stato il rendimento di Castrovilli, Callejon, Ribery e Kouame? Hanno per caso fatto qualcosa per il quale debbano essere ricordati? La risposta è semplice da dare: niente. L’unico ad aver compicciato qualcosa è stato Barreca in un contesto però di risultato già al sicuro da tempo per l’Atalanta.

In queste condizioni cambiare una gara in corso diventa difficilissimo, per non dire impossibile. E il bello, o il brutto, è che qui non si parla di qualità degli interpreti, ma le questioni sono altre. E sta a Prandelli, assieme ai dirigenti che ha al suo fianco, trovarle.