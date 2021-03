Dieci tifosi del Napoli condannati dal Tribunale di Firenze per fatti accaduti nel pre partita contro la Fiorentina nel 2019. Assolti in quattordici

In quattordici sono stati assolti, mentre dieci sono stati condannati. Questi i provvedimenti del Tribunale di Firenze, nei confronti di 24 tifosi del Napoli fermati in occasione di episodi di violenza verificatisi a margine della partita contro la Fiorentina al Franchi nel febbraio del 2019. I condannati viaggiavano su un minivan con bombe e petardi. I quattordici assolti invece prima della partita si recarono nei pressi della Curva Fiesole armati di bastoni pronti allo scontro, sventato poi dall’intervento delle forze dell’ordine. Erano accusati di possesso di materiale atto ad offendere in occasione di manifestazioni sportive e la Procura aveva chiesto pene dagli 8 mesi all’anno di reclusione.