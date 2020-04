Diego Della Valle: “Abbiamo aperto un fondo per i nostri eroi caduti. Potremmo riaprire subito ma non sono disposto a mettere a repentaglio salute dipendenti”

L’ex proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle, è intervenuto alla trasmissione Porta a Porta su RaiUno, dove ha parlato del periodo delle sue aziende che sono chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus: “Potremmo riaprire già a partire da domattina. Abbiamo fatto tutto quello che ci avevano chiesto di fare per mettere tutto in sicurezza. Non sono però disposto a mettere a repentaglio la salute dei miei migliaia di dipendenti, solo per ripartire qualche giorno prima”.

Nel frattempo il numero uno del gruppo Tod’s ha anche deciso di aprire un fondo per le famiglie dei medici e degli infermieri caduti a causa di questa emergenza: “Lo abbiamo fatto e abbiamo anche fatto il primo versamento (cinque milioni di euro ndr), chiunque voglia versare può farlo direttamente sul conto denominato “Sempre con voi”. Voglio stimolare le persone ad aiutare questi eroi e da un euro in su accettiamo tutto. Sono convinto che faremo buone cose per queste famiglie che hanno purtroppo perduto chi portava a casa lo stipendio”.