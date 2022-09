Diego Della Valle accusato di sfruttare a proprio vantaggio il contesto macroeconomico sfavorevole alle imprese del settore luxury

E’ partita lunedi 26 settembre l’opa dell’ex Presidente della Fiorentina Diego Della Valle su Tod’s a 40 euro per azione volta ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie non ancora in mano all’imprenditore di Sant’Elpidio a Mare e pari al 25,55% del capitale. Il documento di offerta è stato pubblicato il 23 settembre. Ma a seguire è arrivata la mossa dell’hedge fund Usa Tabor Asset Management che chiede un aumento del prezzo.

Come si legge su Milanoefinanza.it, gruppo di investimento con sede a New York che detiene approssimativamente lo 0,4% delle azioni ordinarie di Tod’s ha pubblicato il 25 settembre una “lettera aperta” che mette in discussione la correttezza dei termini e condizioni dell’offerta pubblica di acquisto volontaria. Punto centrale dell’analisi di Tabor è che Diego Della Valle, attraverso DeVa, stia sfruttando a proprio vantaggio l’attuale contesto macroeconomico sfavorevole alle imprese del settore luxury, forzando tutti i restanti azionisti di Tod’s ad aderire ad un’opa poco conveniente.