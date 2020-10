Diego Della Valle: “Con il calcio ho chiuso. Incontro con Lotito? Notizia priva di fondamento”

Nella giornata di ieri un sito internet che segue la Lazio aveva rilanciato l’indiscrezione di una trattativa Della Valle-Lotito per le quote della Salernitana. L’ex proprietario della Fiorentina si è però affrettato a smentire tutto, tramite l’intervento del suo ufficio stampa: “La famiglia Della Valle ha lasciato il mondo del calcio un anno fa ed è un discorso chiuso. Non c’è stato né ci sarà alcun incontro per la società della Salernitana, che tra l’altro giorni fa aveva già smentito questa notizia. Incontro con Lotito notizia assolutamente priva di fondamento”.

Quindi, con la cessione del club viola a Rocco Commisso, dovrebbe essersi concluso il rapporto tra i Della Valle e il calcio.