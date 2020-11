Diego Della Valle e l’ennesima ‘mossa nel sociale’: “Abbiamo messo noi 5 milioni, ne abbiamo raccolti 11”. L’iniziativa della famiglia Tod’s

L’imprenditore ed ex presidente della Fiorentina Diego Della Valla ha raccontato a La7 l’iniziativa promossa dalla sua famiglia del fondo di aiuti alla Protezione Civile ‘Sempre con voi’: “La mia famiglia ha fatto il primo pezzetto, poi le persone hanno continuato. Ho visto l’Italia che piace a me. Da mia zia all’imprenditore non c’è stata nessuna differenzaAbbiamo cominciato noi con 5 milioni, siamo arrivati a raccoglierne 11. Daremo a 200 famiglia un po’ di benessere che permetterà loro di andare avanti. I soldi sono nelle mani della Protezione Civile”.

