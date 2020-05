Diego Della Valle: “La nostra famiglia ha donato 5 milioni per l’emergenza. Abbiamo garantito lo stipendio a tutti”

In una diretta Instagram insieme a Vogue ha parlato l’ex patron della Fiorentina Diego Della Valle. Queste le sue parole sulla situazione COVID-19 che si è trovata ad affrontare la sua azienda: “Abbiamo garantito lo stipendio a tutti i nostri dipendenti nonostante fossero i cassa integrazione. Prima abbiamo pensato alla loro salute, poi come ripartire. Abbiamo collaborato con la Protezione Civile attraverso un fondo da loro gestito e vogliamo aiutare chi ha perso un familiare. La famiglia Della Valle è stata la prima a donare 5 milioni sul fondo “Sempre con voi” che è ancora aperto per altre due settimane”.

0 0 vote Article Rating