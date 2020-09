Diego Della Valle: “Lo stadio nuovo un servizio al paese. Faremo presto, in genere siamo veloci”

Una cerimonia sobria e anche agile. Così è stato presentato da parte dell’ex proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle, il progetto di un nuovo stadio che sarà costruito a Casette d’Ete, laddove è nata la famiglia dell’imprenditore marchigiano. “Un servizio al paese, non un omaggio – ha detto Della Valle – Facciamo quello che serve e lo consideriamo come un dovere prima che un piacere. L’impianto sarà quanto di più moderno si possa fare e il progetto è pensato per fare anche altri interventi nei prossimi anni. Faremo presto, in genere siamo veloci”.

