Diego Della Valle si lecca le ferite: Ricavi in forte calo nel primo trimestre 2020

L’ex proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle, si lecca le ferite. Questo primo trimestre 2020 ha fatto segnare per la Tod’s un netto calo di ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: 152,8 milioni di euro ovvero un -29,4%.

Per limitare i danni, Tod’s si prepara a mettere in atto diverse attività di controllo dei costi operativi, come riduzione delle spese di marketing, rinegoziazione degli affitti, selettività degli investimenti e taglio di costi non indispensabili. Anche i prossimi mesi si preannunciano come duri per chi opera nel settore della moda.