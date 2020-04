Diego Della Valle si schiera ancora contro il coronavirus: istituito un fondo per sostenere i familiari dei medici deceduti

Dopo la donazione di 300mila euro a Capri, l’ex patron della Fiorentina Diego Della Valle si schiera ancora in prima linea per la lotta al coronavirus. Come comunicato dal capo del dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, è stato istituito un fondo per destinare provvidenze nei confronti dei familiari dei sanitari deceduti. Il fondo è alimentato proprio dalla famiglia Della Valle, con Diego che si è fatto promotore dell’iniziativa e che è stato ringraziato pubblicamente proprio da Borrelli.