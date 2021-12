Dietro a Vlahovic spunta la cooperativa del gol. Impietoso il confronto con la Fiorentina della passato stagione

Dei ventisette gol segnati dalla Fiorentina in campionato, ben tredici (su ventitré tiri verso la porta avversaria) portano la firma di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è il capocannoniere della Serie A in compagnia di Ciro Immobile e la sensazione è che i due si sfideranno fino all’ultimo giornata per il titolo di miglior marcatore.

Dopo il classe 2000, il secondo miglior marcatore viola conta appena due gol. Però sono quattro uomini a quella cifra e fanno una piccola cooperativa: Gonzalez, Sottil, Saponara e Biraghi.

Facendo un paragone con la passata stagione, emerge – come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio – che allo stesso punto del campionato la Fiorentina ha segnato dieci gol in più. Recentemente si è sbloccato anche Callejon e adesso la speranza di mister Italiano è che l’attacco aumenti i propri gol senza dover sempre aspettare Vlahovic.