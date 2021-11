Dietro Vlahovic, il vuoto. Un’assenza che ha peggiorato, se possibile, la situazione

La Fiorentina e lo dicono in tanti dall’estate, ha dei problemi in attacco. E l’assenza di Nico Gonzalez ha amplificato il vuoto che già c’era dietro a Dusan Vlahovic. Contro lo Spezia, domenica scorsa, il suo vice in panchina era Destiny Egharevba, classe 2003. Contro la Lazio invece c’era Eljon Toci altro 2003.

Inutile puntare su Aleksandr Kokorin, doveva essere in teoria il vice-centravanti, ma il suo apporto alla causa non è stato minimamente accettabile. E poi ora è anche out per un altro infortunio. Doveva essere il suo anno del riscatto e invece…